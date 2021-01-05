Чемпион Украины запланировал 4 спарринга.

Донецкий "Шахтер" сообщил о своих планах на январь.

17 января "горняки" отправляются на первый зимний сбор в Турцию. Как сообщает сайт клуба, команда запланировала 4 спарринга.

21 января, 18:00. "Шахтер" - "Лех" (Познань, Польша).

23 января, 18:00. "Шахтер" - "Лудогорец" (Разград, Болгария).

25 января, 18:00. "Шахтер" - "Марибор" (Марибор, Словения).

26 января, 12:00. "Шахтер" - "Слован" (Братислава, Словакия).

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Отметим, что "Лудогорец", "Марибор" и "Слован" лидируют в своих внутренних чемпионатах.

Напомним, что второй сбор "Шахтер" также проведет в солнечной Турции.

"Шахтер" Донецк: последние новости

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Автор: Budrin Artem