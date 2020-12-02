Главным кандидатом на смену Зидану называют Маурисио Почеттино.

Главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану не гарантировано сохранение его поста в клубе.

В клубе тренеру сейчас уделяется пристальное внимание, его работу тщательно анализируют, сообщает Marca.

В "Реале" уже не так уверены в Зидане, как раньше. Растут сомнения по поводу принимаемых им решений, и будущее специалиста под вопросом.

В клубе надеялись, что "Реал" сможет быстро оправиться после поражения от "Алавеса", поэтому проигрыш "Шахтеру" ставит тренера в затруднительное положение.

При этом руководство намерено дождаться реакции от команды на недавние результаты, прежде чем принимать решения.

Матчи против "Севильи", "Боруссии" М и "Атлетико" могут прояснить перспективы клуба добиться успеха в нынешнем сезоне.

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Информацию о том, что Зинедин Зидан вскоре может покинуть мадридский "Реал", подтверждает и издание Sport.es.

Президент клуба Флорентино Перес рассматривает вариант с отставкой француза, а главным кандидатом на смену Зидану называют Маурисио Почеттино.

Сам же 48-летний француз после поражения от "Алавеса" в Ла Лиге и "Шахтера" в Лиге чемпионов заявил, что не думает об отставке.

"Шахтер" - "Реал": итоги матча

После пятого тура Лиги чемпионов в активе "Шахтера" 7 очков, у "Реала" - 7. Но "Шахтер" занимает вторую строчку в таблице за счет преимущества личных встреч.

В матче первого круга "Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде со счетом 3:2.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Реал".

Заключительный матч шестого тура Лиги чемпионов "Реал" проведет дома против "Боруссии" М. Встреча пройдет 9 декабря.

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Автор: Олег Давыгора