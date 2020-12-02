Главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану не гарантировано сохранение его поста в клубе.
В клубе тренеру сейчас уделяется пристальное внимание, его работу тщательно анализируют, сообщает Marca.
В "Реале" уже не так уверены в Зидане, как раньше. Растут сомнения по поводу принимаемых им решений, и будущее специалиста под вопросом.
В клубе надеялись, что "Реал" сможет быстро оправиться после поражения от "Алавеса", поэтому проигрыш "Шахтеру" ставит тренера в затруднительное положение.
При этом руководство намерено дождаться реакции от команды на недавние результаты, прежде чем принимать решения.
Матчи против "Севильи", "Боруссии" М и "Атлетико" могут прояснить перспективы клуба добиться успеха в нынешнем сезоне.
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Информацию о том, что Зинедин Зидан вскоре может покинуть мадридский "Реал", подтверждает и издание Sport.es.
Президент клуба Флорентино Перес рассматривает вариант с отставкой француза, а главным кандидатом на смену Зидану называют Маурисио Почеттино.
Сам же 48-летний француз после поражения от "Алавеса" в Ла Лиге и "Шахтера" в Лиге чемпионов заявил, что не думает об отставке.
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"Шахтер" - "Реал": итоги матча
- После пятого тура Лиги чемпионов в активе "Шахтера" 7 очков, у "Реала" - 7. Но "Шахтер" занимает вторую строчку в таблице за счет преимущества личных встреч.
- В матче первого круга "Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде со счетом 3:2.
- УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Реал".
- Заключительный матч шестого тура Лиги чемпионов "Реал" проведет дома против "Боруссии" М. Встреча пройдет 9 декабря.
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