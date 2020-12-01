"Горняки" вышли на второе место в своей группе и продолжают борьбу за плей-офф ЛЧ.

На НСК "Олимпийский" завершилась игра "Шахтер" - "Реал" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В общем первая половина встречи команд прошла под диктовку гостей из Мадрида. Уже на пятой минуте Бензема прострелил во вратарскую, где Асенсио замыкал в касание, но попал в штангу ворот Пятова.

На пятнадцатой минуте произошел неприятный для "горняков" инцидент, в результате которого форвард "Шахтера" Мораес игру продолжить не смог и его заменил на поле Дентиньо. В игровом эпизоде защитнику "Реала" Варану пришлось исправлять ошибку Начо, который отдал неточный пас. Француз сбил Мораеса и получил за это первую желтую карточку в матче.

Во второй половине первого тайма гости продолжали доминировать на поле, создав еще несколько опасных моментов: воротам Пятова угрожали Бензема и все тот же Асенсио. В общем за тайм подопечные Зидана нанесли 8 ударов по воротам, а "Шахтер" в атаке не создал практически ничего. Кроме того, под конец тайма в Киеве сильно испортилась погода.

Второй тайм встречи начался из обмена опасными моментами со стороны команд: Начо удалось пробить головой из пределов вратарской, а на 53-й минуте "Шахтер" и вовсе мог забивать. Тайсон ворвался в штрафную, убежав от Варана, но не сумел пробить Куртуа - ногой отразил удар вратарь "Реала".

Но через четыре минуты "Шахтер" неожиданно открыл счет в матче. Контратаку "горняков" с участием Коваленко и Марлоса ударом из центра штрафной завершил Дентиньо. Не обошлось тут и без ошибки центрального защитника гостей Варана.

Далее игра немного оживилась и гости провели несколько ответных атак. Но на 67-ой минуте "Шахтер" имел возможность удвоить свое преимущество: Коваленко мог забивать после паса с правого фланга из центра штрафной, но Варан успел броситься под мяч.

В средине тайма команды провели чреду замен: у "Шахтера" Тайсона и Марлоса поменяли Соломон и Майкон. У "Реала" же прошли сразу три замены: свежие Иско, Винисиус и Мариано Диас вступили в игру. Эдегор, Бензема и Родриго пошли отдыхать.

А на 82-й минуте "Шахтер" забыл второй гол "сливочным". Соломон от центра поля протащил мяч к штрафной и без шансов для Куртуа поразил ближний угол ворот.

В оставшееся время гости пытались сравнять счет, то "Шахтер" грамотно отоборонялся.

Шахтер - Реал - 2:0

Голы: Дентиньо, 57, Соломон, 82

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Степаненко, Коваленко (Алан Патрик, 85), Марлос (Майкон), Тайсон (Соломон, 74), Тете, Мораес (Дентиньо, 25, Фернандо, 85)

Реал: Куртуа, Менди, Варан, Начо, Лукас Васкес, Модрич, Кроос, Эдегор (Иско, 77), Асенсио, Бензема (Диас, 77), Родриго (Винисиус, 77)

Предупреждения: Варан

"Шахтер" - "Реал": итоги матча

После пятого тура Лиги чемпионов в активе "Шахтера" 7 очков, у "Реала" - 7. Но "Шахтер" занимает вторую строчку в таблице за счет преимущества личных встреч.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Реал".

Заключительный матч шестого тура Лиги чемпионов "Шахтер" проведет на выезде против миланского "Интера".

Дентиньо во второй раз в карьере забил в Лиге чемпионов. В первый раз он также забил "Реалу", это случилось в сезоне 2015-2016.

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Автор: Олег Давыгора