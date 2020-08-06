Шахтер и Динамо вошли в топ-25 лучших команд Лиги чемпионов

Украинские клубы замкнули престижный рейтинг.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вошли в рейтинг лучших команд Лиги чемпионов, начиная с сезона-1992/93.

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Список из 25 клубов составило издание FourFourTwo.

Для составления рейтинга учитывались очки, которые набирались, начиная с группового этапа турнира.

"Динамо" оказалось на 25-й позиции, набрав 117 очков в 110 матчах. При этом у киевлян отрицательная разница мячей - на 30 больше команда пропустила, чем забила.

"Шахтер" расположился на одну строчку выше - 118 очков в 93 поединках. У "горняков" также отрицательная разница мячей - минус 23.

Первую тройку рейтинга составили "Реал" (528 очков, 266 матчей, разница мячей - +275), "Барселона" (512 очков, 255 матчей, разница мячей - +266) и "Бавария" (470 очков, 248 матчей, разница мячей - +266).

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" вошел в топ-15 клубного рейтинга УЕФА.

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