Обслуживать поединок будет та же рефери, что и в первом круге.

Судейский корпус Украинской ассоциации футбола обнародовал список арбитров, которые будут обслуживать матчи 22-го тура УПЛ.

Об этом сообщает сайт УАФ.

Наиболее ожидаемую встречу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" выпало судить Екатерине Монзуль.

Боковыми рефери будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Четвертый судья - Анастасия Романюк. Николай Балакин будет работать на VAR.

Напомним, что Монзуль в первом круге тоже судила встречу этих принципиальных соперников. Тогда команда Луиша Каштру разбила подопечных Мирчи Луческу со счетом 3:0.

Напомним, что "Украинское Классическое" состоится 17 апреля в 19:30. На данный момент киевляне опережают "Шахтер" на 7 очков за 5 туров до финиша соревнований.

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Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков и форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которых по 10 голов.

Матчи первого круга "Львов" - "Минай" (состоится 21 апреля) и "Олимпик" - "Заря" (состоится 28 апреля) были перенесены из-за коронавируса. Во втором круге был перенесен матч "Львов" - "Рух".

Матч первого круга "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

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Автор: Будрин Артем