Реал едва не проиграл и упустил шанс выйти в лидеры чемпионата Испании (видео)

Гол Эдена Азара принес "Реалу" ничью в матче с "Севильей", которая идет на четвертом месте.

В рамках 35-го тура чемпионата Испании "Реал" в Мадриде принимал "Севилью". В случае победы, "сливочные" выходили бы на первое место в Ла Лиге, но встреча завершилась вничью - 2:2. "Реалу" дважды приходилось отыгрываться, причем второй мяч "сливочные" забили на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. Читайте такжеРезультат в пользу Реала: битва Барселоны и Атлетико в чемпионате Испании завершилась вничью (видео) "Реал" - "Севилья" - 2:2 Голы: Асенсио, 67, Азар, 90+4 - Фернандо, 22, Ракитич, 78 (с пенальти) "Реал": Куртуа, Одриосола, Милитан, Начо, Марсело (Гутьерес, 67), Модрич (Асенсио, 66), Каземиро, Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус (Азар, 79) "Севилья": Буну, Навас, Кунде, Карлос, Акунья, Фернандо, Ракитич (Торрес, 88), Хордан (Гудель, 83), Сусо (Оскар, 83), Гомес (Эн-Несири, 57), Окампос (де Йонг, 88) Видеообзор матча от медиасервиса MEGOGO. Чемпионат Испании: положение команд За три тура до финиша в Ла Лиге лидирует "Атлетико", у которого в активе 77 очков.

"Барселона" и "Реал" набрали по 75 очков и занимают второе и третье места соответственно.

У "Севильи" - 71 зачетный пункт и четвертая позиция. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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