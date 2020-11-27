Сергей Сидорчук наказан за грубый фол в матче против "Шахтера".

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук дисквалифицирован на три матча решением Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Сидорчук получил красную карточку за грубый фол на Викторе Корниенко во время матча 9-го тура УПЛ против "Шахтера". Из-за нарушения игрока "Динамо" соперник получил серьезную травму.

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Отмечается, что за применение "чрезмерной силы с нанесением травмы" предусмотрено отстранение на четыре матча. Однако КДК учел объяснения "Динамо" как смягчающее обстоятельство, в связи с чем Сидорчук дисквалифицирован на три игры и еще на одну условно.

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Автор: Антон Дударь