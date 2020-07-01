Украинский специалист победил в престижной номинации.

Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии.

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Об этом сообщила Федерация футбола Венгрии, которая организовала торжественную церемонию.

"Ференцварош" под руководством украинца во второй раз подряд выиграл национальный чемпионат. Кроме того, команда выступала в групповом этапе Лиги Европы.

"Секрет успеха заключается в хорошей коммуникации и полном доверии игроков. Команда стремилась прогрессировать и справилась с задачей, защитив титул", - сказал Ребров после победы в номинации.

До назначения украинского тренера "Ференцварош" становился чемпионом всего один раз за 14 лет.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ребров ответил на слухи о переходе в турецкий топ-клуб.

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