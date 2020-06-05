Ребров готов рассмотреть предложение от Динамо - агент

Украинский специалист, по словам его представителя, не исключает любых вариантов.

Шандор Варга, который является агентом тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва, оценил возможность возвращения своего клиента в киевское "Динамо".

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Агент дал комментарий порталу Meta-ratings.com.ua.

"Действительно, кроме киевского "Динамо" претендентами на Сергея Реброва называются еще несколько клубов, в том числе из Англии, Саудовской Аравии, Китая. Уже несколько раз выходил на связь президент "Фенербахче". В Турции хорошо его помнят, он там играл, они следят за тренерскими успехами Реброва.

Сергей чувствует себя в "Ференцвароше" хорошо и покидать его не собирается. Впрочем, в тренерской карьере никогда нельзя далеко на будущее загадывать. И нам приятно, что к его услугам есть интерес.

Предложение от "Динамо"? Его не было, но мы вежливые люди и можем его рассмотреть, как и любое другое предложение", - заявил Варга.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" рассматривает две кандидатуры на замену Алексею Михайличенко.

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