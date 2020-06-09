Ребров дал согласие возглавить турецкий топ-клуб - СМИ

В Турции уверены, что украинский специалист будет работать в "Фенербахче".

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров со следующего сезона будет возглавлять турецкий "Фенербахче".

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Об этом сообщил портал Turkiye Gazetesi.

По информации издания, речь идет не только об интересе к кандидатуре украинца. Источник утверждает, что Ребров уже провел переговоры с руководством "Фенербахче" и дал свое согласие принять команду со следующего сезона.

При этом украинец уже проинформировал "Ференцварош" о своем решении, а сейчас находится в постоянном контакте с турецким клубом.

Стоит отметить, что Ребров выступал за турецкий гранд на правах аренды из "Тоттенхэма" и стал чемпионом страны в сезоне-2003/04.

В Венгрии Ребров привел "Ференцварош" к чемпионскому титулу в сезоне-2018/19. В нынешнем розыгрыше турнира команда украинца лидирует, опережая "Фехервар" на девять пунктов.

Как сообщал УНИАН, ранее агент Сергея Реброва заявил о готовности тренера рассмотреть предложение киевского "Динамо".

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