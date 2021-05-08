Украинский тренер три раза подряд привел "Ференцварош" к чемпионскому титулу.

Президент венгерского "Ференцвароша" Габор Кубатов оценил работу украинского специалиста Сергея Реброва.

Об этом Кубатов написал на своей странице в Facebook.

"Фантастические три года вместе! Некоторые люди считают, что только венгерские тренеры знают венгерский менталитет, венгерские условия. По мнению других, лишь иностранный тренер может стать залогом долгосрочного развития, поскольку он передает необходимые нам профессиональные знания в венгерский футбол.

Мы в "Ференцвароше" смотрели только на одно, когда летом 2018 года пригласили Сергея Реброва на пост главного тренера: кто лучший профессионал, которого мы можем получить? Думаю, результаты последних трех лет говорят сами за себя", - написал Кубатов.

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Напомним, контракт Реброва с венгерским клубом рассчитан до 2021 года.

Сергей Ребров: достижения в "Ференцвароше"

Ребров выиграл с "Ференцварошем" три национальных чемпионата из трех.

В сезоне 2020-2021 украинский специалист впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов.

В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия.

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Автор: Антон Дударь