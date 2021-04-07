Бельгийцы продолжают возглавлять рейтинг, а Германия не попала даже в топ-десятку.

Национальная сборная Украины по футболу в обновленном рейтинге ФИФА заняла 24-ю строчку.

Рейтинг можно увидеть на официальном сайте ФИФА.

Украина удержала 24-ю позицию, на которой оказывалась прошедшие два раза.

Отметим, что будущий соперник украинцев на Евро-2020 Австрия расположилась по соседству - на 23-м месте. Нидерланды опустились на 16-ю строчку, а Северная Македония поднялась на 62-ю позицию.

Среди конкурентов "сине-желтых" по отборочному циклу к чемпионату мира лучшая позиция у Франции, которая занимает второе место и уступает лишь Бельгии. Финляндия - 54-я, Босния и Герцеговина - 55-я, Казахстан - 124-й.

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Сборная Украины: последние новости

Украина стартовала в отборе на ЧМ-2022 тремя ничьими: 1:1 с французами, 1:1 с финнами и 1:1 с казахами. Свой следующий матч в квалификации к ЧМ-2022 сборная Украины проведет 1 сентября - в гостях против Казахстана.

Украинские клубы пошли навстречу сборной и согласились завершить сезон УПЛ в сжатые сроки.

Футболисты сборной Украины недавно примеряли официальные костюмы, в которых делегация команды поедет на чемпионат Европы-2020.

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Автор: Будрин Артем