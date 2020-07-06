Ошибка Зинченко привела к голу-шедевру и сенсационному поражению Манчестер Сити (видео)

Украинец провел неудачный матч в составе "горожан".

В матче 33-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде встречался с "Саутгемптоном" и потерпел сенсационное поражение со счетом 0:1.

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Виновником пропущенного гола стал футболист сборной Украины Александр Зинченко.

На 16-й минуте украинец получил передачу от партнера и позволил сопернику совершить перехват.

Че Адамс решился на удар практически с центра поля и перекинул голкипера "Ман Сити" Эдерсона. Этот гол оказался единственным в игре.

"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 1:0

Гол: Адамс, 16

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 90+7), Редмонд, Ингс, Адамс (Лонг, 70)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Ляпорт, Жоау Канселу, Зинченко, Гарсия, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг (Де Брюйне, 59), Марез (Фоден, 59), Бернарду Силва, Жезус

Предупреждения: Ромеу - Фернандиньо, Жезус

"Ман Сити" имеет 66 очков и опережает "Лестер" на восемь пунктов. "Ливерпуль" ранее досрочно стал чемпионом АПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что в прошлом туре АПЛ "Ливерпуль" разгромно проиграл "Ман Сити".

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