Холодный душ для чемпиона: Ливерпуль разгромно проиграл Ман Сити (видео)

"Красные" в статусе чемпионов потерпели болезненное поражение.

В центральном матче 32-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Ливерпуль", который эту встречу проводил уже в статусе чемпиона.

Матч экс-чемпиона и новоиспеченного обладателя золотых медалей завершился разгромной победой "горожан".

Отметим, что перед началом матча "Ман Сити" устроил для "Ливерпуля" чемпионский коридор.

"Ливерпуль" мог открывать счет в матче, но после удара Мохамеда Салаха соперников спасла штанга. Через несколько минут арбитр назначил довольно спорный пенальти в ворота "красных", который реализовал Кевин де Брюйне.

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До перерыва "Ман Сити" отличился еще дважды, а во втором тайме Рахим Стерлинг оформил дубль.

Украинец Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 4:0

Голы: де Брюйне, 25 (пенальти), Стерлинг, 35, Фоден, 45, Окслейд-Чемберлен, 66

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Канселу, 73), Гарсия, Ляпорт (Отаменди, 78), Менди, Родри, Гюндоган, Фоден, Де Брюйне, Стерлинг (Б. Силва, 79), Габриэль Жезус (Марез, 58)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Уильямс, 76), Гомес (Окслейд-Чемберлен, 46), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 62), Салах, Фирмино (Ориги, 62), Мане (Минамино, 84)

Видеообзор матча

Ранее УНИАН сообщал о том, что, выиграв титул в АПЛ, "Ливерпуль" установил рекорд турнира.

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