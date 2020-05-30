Стал экспертом на ТВ: известный украинский вратарь завершил карьеру

Рустам Худжамов не может продолжать выступления из-за травмы колена.

Украинский голкипер Рустам Худжамов объявил о завершении игровой карьеры.

Вратарь уже определился со своим будущим - он будет работать экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Худжамов дебютирует в эфире ТВ уже 31 мая перед матчем "Шахтер" - "Динамо".

"Буду стараться говорить правду в роли телеэксперта. Я закончил игровую карьеру из-за травмы колена. К сожалению, играть по состоянию здоровья не могу, поэтому ищу себя тут. Можно сожалеть, что некоторые моменты в жизни или карьере пошли не так, но я благодарен Богу за то, что на моем жизненном пути было такое приключение как футбол", - цитирует Худжамова сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Голкипер также отметил, что ему предлагали стать тренером вратарей в одном из клубов Первой лиги, однако он отказался: "Хочу развиваться как эксперт и не отходить далеко от медиапространства".

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Худжамов является воспитанником киевского "Динамо", однако за первую команду киевлян так и не дебютировал. По ходу карьеры 37-летний вратарь выступал за "Закарпатье", "Харьков", "Шахтер", донецкий "Металлург", "Зарю", "Металлист" и "Мариуполь" (ранее - "Ильичевец").

С "Шахтером" Худжамов дважды становился чемпионом Украины, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной Украины Худжамов провел один матч.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что знаменитый испанский вратарь будет тренировать клуб из четвертого дивизиона.

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