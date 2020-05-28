В России разрешили проводить футбольные матчи со зрителями, несмотря на пандемию
Российская Премьер-лига согласовала с Роспотребнадзором возможность проведения матчей со зрителями с первого дня возобновления сезона.
Об этом сообщает "Р-Спорт".
Главным условием является то, что на первоначальном этапе трибуны стадионов могут быть заполнены максимум на 10%.
Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня.
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За рестарт чемпионата со зрителями ранее выступил ряд клубов чемпионата.
После 22 туров в РПЛ лидирует "Зенит", который опережает ближайших преследователей на 9 очков.
Отметим, что Россия занимает третье место в мире по количеству людей, заразившихся коронавирусом - 379 051 случай. Согласно официальным данным жертвами коронавируса стали 4 142 человека.
Ряд случаев заражения был зафиксирован и среди футболистов РПЛ - в частности, в московском "Локомотиве" выявили пятерых заболевших.
Как сообщал УНИАН, коронавирусом заразился также известный экс-футболист сборной России.
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