В России разрешили проводить футбольные матчи со зрителями, несмотря на пандемию

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня.

Российская Премьер-лига согласовала с Роспотребнадзором возможность проведения матчей со зрителями с первого дня возобновления сезона.

Об этом сообщает "Р-Спорт".

Главным условием является то, что на первоначальном этапе трибуны стадионов могут быть заполнены максимум на 10%.

Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня.

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За рестарт чемпионата со зрителями ранее выступил ряд клубов чемпионата.

После 22 туров в РПЛ лидирует "Зенит", который опережает ближайших преследователей на 9 очков.

Отметим, что Россия занимает третье место в мире по количеству людей, заразившихся коронавирусом - 379 051 случай. Согласно официальным данным жертвами коронавируса стали 4 142 человека.

Ряд случаев заражения был зафиксирован и среди футболистов РПЛ - в частности, в московском "Локомотиве" выявили пятерых заболевших.

Как сообщал УНИАН, коронавирусом заразился также известный экс-футболист сборной России.

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