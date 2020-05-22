Известный экс-футболист сборной России заразился коронавирусом

У Павла Погребняка был выявлен коронавирус после прилета из Москвы.

Российский нападающий Павел Погребняк заразился коронавирусом.

Об этом сообщил официальный сайт "Урала", за который на данный момент выступает Погребняк.

"Заболевание у Павла протекает в легкой форме. Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей", - сообщили в "Урале".

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"У всей команды отрицательный тест, а у него - положительный. Когда он прилетел в Екатеринбург из Москвы, его поселили в гостиницу. Паша жил в отдельном номере, никуда не выходил. А в один вечер решил пройти КТ, вызвал врачей. Его отвезли в больницу. Там поставили диагноз: двустороннее воспаление легких и положительный тест на коронавирус. Говорят, что ничего страшного пока нет", - рассказал "Спорт-Экспрессу" президент "Урала" Григорий Иванов.

Отметим, что случай заболевания Погребняка уже не первый в российском футболе. Ранее сообщалось о случаях заболевания в московских "Локомотиве" и "Динамо", а также казанском "Рубине".

36-летний Погребняк провел 33 матча и забил 8 голов в составе сборной России. По ходу карьеры нападающий выступал за ряд российских клубов, а также немецкий "Штутгарт" и английские "Фулхэм" и "Рэдинг".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист украинского клуба выздоровел после заражения коронавирусом.

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