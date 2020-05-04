Главный тренер сборной Нидерландов попал в больницу из-за проблем с сердцем

Рональду Куману стало плохо во время поездки на велосипеде.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман был госпитализирован из-за болей в груди.

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Об этом сообщило издание De Telegraaf.

57-летнему специалисту стало плохо во время езды на велосипеде, после чего скорая доставила его в одну из больниц Амстердама.

Там Куману сделали катетеризацию сердца - малоинвазивный метод оценки состояния органа. Сейчас он находится в стабильном состоянии и вскоре будет отправлен домой.

Напомним, сборная Нидерландов под руководством Рональда Кумана вышла в финальную часть чемпионата Европы-2020, где выступит в одной группе с Украиной. Для нидерландцев это первый такой успех после того, как команда пропустила Евро-2016 и чемпионат мира-2018.

Евро-2020 был перенесен на лето следующего года из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что из-за коронавируса в Нидерландах решили остановить футбольный чемпионат без определения чемпиона.