Роман Яремчук забил первый гол за "Гент" в Лиге Европы 2020-2021.

Украинский нападающий Роман Яремчук отличился забитым голом за "Гент" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Слована".

Яремчук провел на поле весь матч и забил гол на 59-й минуте игры. Украинец отличился дальним ударом, направив мяч в нижний угол ворот.

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Гол нападающего позволил "Генту" сократить отставание в счете, но бельгийский клуб в итоге проиграл - 1:2.

Для Яремчука это был первый матч за "Гент" после того, как он сдал положительный тест на коронавирус 22 ноября, вернувшись из расположения сборной Украины.

Всего на счету форварда сборной Украины 9 голов в 16 матчах за "Гент" в этом сезоне.

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Автор: Антон Дударь