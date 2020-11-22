Роман Яремчук стал очередным украинским футболистом, который заразился коронавирусом.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заразился коронавирусом.

Как сообщает Nieuwsblad.be, Яремчук сдал положительный тест на COVID-19 в расположении бельгийского "Гента".

Форвард был в заявке на матч чемпионата Бельгии против "Шарлеруа", который запланирован на 22 ноября, но теперь пропустит встречу.

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Напомним, Яремчук вернулся в клуб из сборной Украины, в составе которой была вспышка коронавируса.

Стоит отметить, что форвард уже сдавал положительный тест на коронавирус в начале августа, однако, судя по всему, он был ошибочным, так как повторное тестирование показало отрицательный результат.

Коронавирус в сборной Украины: главное

Перед матчем Лиги наций против Германии положительные тесты на коронавирус сдали Денис Попов, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виктор Коваленко.

Перед игрой против Швейцарии были выявлены новые случаи заражения в команде - у Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Ризныка. Накануне игры положительными оказались результаты тестов Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса. Причем игроки "Шахтера" к этому моменту уже переболели коронавирусом.

В итоге врач кантона Люцерн поместил на карантин всю сборную Украины, из-за чего матч Швейцария - Украина был отменен. Судьбу встречи будет решать дисциплинарный комитет УЕФА.

После возвращения из Швейцарии сборная Украины прошла очередное тестирование - все результаты оказались отрицательными.

В украинской сборной детально рассказали об отмене матча из-за коронавируса.

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Автор: Антон Дударь