Яремчук провел против Андерлехта на поле весь матч / фото kaagent.be
Украинский нападающий Роман Яремчук стал автором гола в матче против "Андерлехта" в 12-м туре чемпионата Бельгии.
С конца первого тайма команда украинца проигрывала, но на 89-й минуте Яремчук сравнял счет и принес "Генту" ничью - 1:1.
Украинец находился в центре штрафной площади соперника и нанес точный удар головой в нижний угол ворот.
Всего в текущем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 10 матчей, в которых забил уже 7 голов и отдал 2 ассиста.
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