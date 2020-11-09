Роман Яремчук отличился голом во втором поединке подряд.

Украинский нападающий Роман Яремчук стал автором гола в матче против "Андерлехта" в 12-м туре чемпионата Бельгии.

С конца первого тайма команда украинца проигрывала, но на 89-й минуте Яремчук сравнял счет и принес "Генту" ничью - 1:1.

Украинец находился в центре штрафной площади соперника и нанес точный удар головой в нижний угол ворот.

Всего в текущем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 10 матчей, в которых забил уже 7 голов и отдал 2 ассиста.

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Автор: Данил Слесь