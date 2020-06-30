"Нас шокировали": тренер Карпат - о возможном снятии команды с чемпионата

Главный тренер "Карпат" прокомментировал ситуацию, которая сложилась во львовском клубе.

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар прокомментировал ситуацию с возможным снятием клуба с розыгрыша Украинской Премьер-лиги из-за проблем с финансированием.

Об этом Санжар сказал в интервью "Футбол NEWS".

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"Честно говоря, команду немного шокировали. Но команда продолжает работать и тренироваться. Сегодня тренировались, на завтра запланирована тренировка. Больше сказать пока не могу - готовимся и ждем дальнейших указаний", - сказал Санжар.

Напомним, ранее стало известно, что "Карпаты" могут сняться с чемпионата из-за долгов клуба. В связи с долгом в 5 миллионов долларов львовянам отказали в выдаче лицензии для участия в чемпионате Украины в следующем сезоне.

1 июля у "Карпат" запланирован матч против "Мариуполя", однако у львовского клуба нет возможности отправиться на игру.

Как сообщал УНИАН, в "Мариуполе" пригрозили "Карпатам" техническим поражением.

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