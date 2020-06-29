УПЛ: в Мариуполе пригрозили Карпатам техническим поражением

Мариупольский клуб больше не собирается идти на уступки львовянам.

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин заявил, что приазовский клуб будет требовать техническое поражение для "Карпат", если львовяне не приедут на матч 1 июля.

Слова Санина приводит официальный сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз – в виде фарса. Когда первый раз случилась ситуация с массовым заболеванием игроков "Карпат", наш клуб пошел навстречу коллегам по максимуму. Мы не выставляли никаких требований о техническом поражении.

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У нас недавно был конференц-звонок всех клубов второй шестерки, мы обсуждали вариант доигровки с "Карпатами". Когда Ящишин (исполнительный директор "Карпат", - Прим.) спросил, как мы можем помочь, я озвучил, что наш клуб понимает сложную ситуацию, точно так же идет навстречу, - сказал Санин.

Он подчеркнул, что "Мариуполь" был готов поддержать "Карпаты" и взять на себя затраты по проведению матча:

"И матч предстоящий, который должен был быть 1 июля, все затраты по организации мы готовы были взять на себя. Де-факто это был бы наш матч, хотя де-юре это должен быть выездной матч для нас".

"Но сейчас мы получаем информацию, что матч не состоится. Получили ее задним числом, руководство "Карпат" навстречу не выходит. Мы разочарованы", - продолжил он.

Санин сказал, что "Мариуполь" будет требовать техническое поражение для "Карпат":

"Дальше мы уже не будем толерантными. Будем вести разговор о техническом поражении. Не приехали - получите техническое поражение".

Как сообщал УНИАН, "Карпаты" могут сняться с УПЛ на этой неделе из-за долгов клуба. Также известно, что игрокам львовского клуба уже разослали СМС о том, что матч с "Мариуполем" не состоится.

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