Мать Неймара рассталась с 23-летним киберспортсменом
Мама звезды мирового футбола Неймара Надин Гонсалвес рассталась с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом из-за его прошлых отношений с мужчинами.
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на бразильские СМИ.
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Согласно информации источника, пойти на такой шаг 52-летнюю женщину вынудила ее семья. Рамос уже покинул дом Гонсалвес.
Тьяго Рамос известен тем, что выступает за киберспортивную команду 4k Easy на турнирах по Free Fire.
Стоит отметить, что в 2017 году Рамос отправлял Неймару сообщение следующего содержания: «Ты потрясающий. Я не знаю, как выразить эмоции. Я твой фанат. Я знаю, что однажды встречусь с тобой, потому что люблю мечтать, а я не отказываюсь от своих целей".
Как сообщал УНИАН, всего две недели назад Надин Гонсалвес сообщила о том, что встречается с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом.