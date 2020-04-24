Мать Неймара рассталась с 23-летним киберспортсменом

Тьяго Рамос известен тем, что выступает за киберспортивную команду 4k Easy на турнирах по Free Fire.

Мама звезды мирового футбола Неймара Надин Гонсалвес рассталась с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом из-за его прошлых отношений с мужчинами.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на бразильские СМИ.

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Согласно информации источника, пойти на такой шаг 52-летнюю женщину вынудила ее семья. Рамос уже покинул дом Гонсалвес.

Тьяго Рамос известен тем, что выступает за киберспортивную команду 4k Easy на турнирах по Free Fire.

Стоит отметить, что в 2017 году Рамос отправлял Неймару сообщение следующего содержания: «Ты потрясающий. Я не знаю, как выразить эмоции. Я твой фанат. Я знаю, что однажды встречусь с тобой, потому что люблю мечтать, а я не отказываюсь от своих целей".

Как сообщал УНИАН, всего две недели назад Надин Гонсалвес сообщила о том, что встречается с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом.