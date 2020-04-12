Когда отчим младше тебя: мама Неймара закрутила роман с 22-летним киберспортсменом (фото)
15:04, 12 апреля 2020Футбол
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Звездный футболист Неймар не против таких отношений своей матери.
Неймар и Тьяго Рамос / фото: instagram.com/tiagoramoss
Мама звезды мирового футбола Неймара Надин Гонсалвес сообщила о том, что встречается с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Об этом женщина сообщила в Instagram.
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Стоит отметить, что Надин Гонсалвес 52 года, тогда как ее бойфренду - 22.
Тьяго Рамос известен тем, что выступает за киберспортивную команду 4k Easy на турнирах по Free Fire.
Отметим, что Неймар в комментариях к посту поддержал маму:
"Будь счастлива, мама. Я люблю тебя", - написал футболист, который старше своего возможного отчима на шесть лет.
"Необъяснимое объяснить невозможно", - написала Гонсалвес в подписи к фото с бойфрендом.
фото: instagram.com/nadine.goncalves
фото: instagram.com/nadine.goncalves
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