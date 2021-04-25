Мадридцы и лондонцы начинают борьбу за путевку в финал.

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" 27 апреля проведут первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Команды сыграют в Мадриде.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Челси".

По мнению букмекеров, "Реал" с незначительным перевесом является фаворитом на выход в финал турнира. На то, что "сливочные" окажутся сильнее по итогам двух матчей, дается коэффициент 1,82, тогда как на проход "Челси" - 2,05.

Что касается первой игры, то здесь букмекеры также отдают предпочтение "Реалу". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,35, на ничью, как и на победу "Челси" - 3,25.

Реал - Челси: перед матчем

На предыдущих стадиях плей-офф ЛЧ "Реал" выбил из борьбы "Аталанту" (1:0 и 3:1), а также прошел "Ливерпуль" (3:1 и 0:0). "Челси" удалось пройти "Атлетико" (1:0 и 2:0) и удержать преимущество в дуэли с "Порту" (2:0 и 0:1).

"Реал" сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 2018 года и впервые после ухода Криштиану Роналду. "Челси" пробился в полуфинал ЛЧ впервые за девять лет, тогда как их тренер Томас Тухель в прошлом сезоне играл в финале с ПСЖ.

Перед этой встречей "Реал" потерял очки в чемпионате Испании, сыграв вничью с "Бетисом" (0:0). А "Челси" в АПЛ удалось одержать важнейшую победу над "Вест Хэмом" со счетом 1:0.

Друг против друга "Реал" и "Челси" в предыдущий раз играли еще в 1998 году. Тогда в финале Суперкубка УЕФА "синие" одержали победу со счетом 1:0.

Против своего бывшего клуба может сыграть Эден Азар, который уже вернулся на поле после травмы.

Судить матч будет нидерландский рефери Данни Маккели.

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Автор: Антон Дударь