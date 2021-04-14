"Челси" уступил "Порту" во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который прошел в Испании. Номинальным хозяином была английская команда. Гости победили со счетом 1:0.
"Порту" больше владел мячом, чаще создавал угрозу у ворот соперника и в компенсированное арбитром время забил победный гол. У лондонцев после первой встречи был гандикап в два мяча, и они могли себе позволить минимальное поражение.
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"Челси" - "Порту" - 0:1 (первый матч - 2:0)
Гол: Тареми, 94
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чиллуэлл, Маунт (Зиеш, 86), Хаверц (Жиру, 92), Пулишич
"Порту": Марчесин, Манафа (Нану, 75), Мбемба, Пепе, Зайду, Груич (Тареми, 63), Урибе, Сержиу Оливейра (Фабио Виера, 84), Корона (Диас, 75), Отавио, Марега (Эванилсон, 75)
Видеообзор матча от Volia Sport.
"Челси" - "Порту": итоги матча
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан опорник "Челси" Жоржиньо (оценка 7,7).
- "Челси" сыграет восьмой раз в своей истории в полуфинале ЛЧ. Это рекорд среди всех английских клубов.
- В 1/2 финала ЛЧ "Челси" будет ждать победителя пары "Реал" - "Ливерпуль".
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