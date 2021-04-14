Единственный гол в матче забил вышедший на замену футболист.

"Челси" уступил "Порту" во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который прошел в Испании. Номинальным хозяином была английская команда. Гости победили со счетом 1:0.

"Порту" больше владел мячом, чаще создавал угрозу у ворот соперника и в компенсированное арбитром время забил победный гол. У лондонцев после первой встречи был гандикап в два мяча, и они могли себе позволить минимальное поражение.

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"Челси" - "Порту" - 0:1 (первый матч - 2:0)

Гол: Тареми, 94

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чиллуэлл, Маунт (Зиеш, 86), Хаверц (Жиру, 92), Пулишич

"Порту": Марчесин, Манафа (Нану, 75), Мбемба, Пепе, Зайду, Груич (Тареми, 63), Урибе, Сержиу Оливейра (Фабио Виера, 84), Корона (Диас, 75), Отавио, Марега (Эванилсон, 75)

Видеообзор матча от Volia Sport.

"Челси" - "Порту": итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан опорник "Челси" Жоржиньо (оценка 7,7).

"Челси" сыграет восьмой раз в своей истории в полуфинале ЛЧ. Это рекорд среди всех английских клубов.

В 1/2 финала ЛЧ "Челси" будет ждать победителя пары "Реал" - "Ливерпуль".

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Автор: Будрин Артем