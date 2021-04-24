Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не будет руководить своей командой на Евро-2020, которое состоится летом.
Об этом сообщает Футбольная ассоциация Уэльса.
Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений женщине в возрасте 30 лет и нападении на девушку в возрасте 20 лет. Неприятная история случилась осенью прошлого года. Одной из жертв нападения оказали помощь врачей. Одна из них - его бывшая подруга, а вторая - ее сестра. Гиггз отрицает свою вину и готов судиться.
Экс-звезда "красных дьяволов" был освобожден под залог и обязан предстать перед судом 28 апреля 2021 года в городе Манчестер.
Уже известно, что на чемпионате Европы руководить Уэльсом будет Роберт Пейдж, который был ассистентом Гиггза.
Напомним, что в групповом раунде Уэльса ждут поединки против Италии, Турции и Швейцарии.
Заметим, что Райан выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1990 по 2014 год и за этот период стал абсолютным рекордсменом по количеству проведенных игр в составе манкунианцев - 963 поединки. Также Гиггз является самым титулованным игроком в истории британского футбола.
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Евро-2020: что нужно знать
- Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".
- В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.
- Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.
- Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
- Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями.
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