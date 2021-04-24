Сборная Уэльса потеряла своего наставника перед Евро-2020.

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не будет руководить своей командой на Евро-2020, которое состоится летом.

Об этом сообщает Футбольная ассоциация Уэльса.

Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений женщине в возрасте 30 лет и нападении на девушку в возрасте 20 лет. Неприятная история случилась осенью прошлого года. Одной из жертв нападения оказали помощь врачей. Одна из них - его бывшая подруга, а вторая - ее сестра. Гиггз отрицает свою вину и готов судиться.

Экс-звезда "красных дьяволов" был освобожден под залог и обязан предстать перед судом 28 апреля 2021 года в городе Манчестер.

Уже известно, что на чемпионате Европы руководить Уэльсом будет Роберт Пейдж, который был ассистентом Гиггза.

Напомним, что в групповом раунде Уэльса ждут поединки против Италии, Турции и Швейцарии.

Заметим, что Райан выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1990 по 2014 год и за этот период стал абсолютным рекордсменом по количеству проведенных игр в составе манкунианцев - 963 поединки. Также Гиггз является самым титулованным игроком в истории британского футбола.

Читайте такжеЭкс-игрок НБА жестоко избил девушку: шокирующий инцидент попал на камеру (фото, видео)

Евро-2020: что нужно знать

Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин