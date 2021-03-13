Французский специалист высказался о капитане своей команды.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал завершение контракта защитника "сливочных" Серхио Рамоса и поделился мнением относительно его физических кондиций.

Слова наставника приводит официальный сайт "Реала".

"Рамос - особый игрок. У него есть желание, он хочет продолжать играть. Конечно, он может играть до 40 лет, если будет чувствовать себя хорошо каждый год, как сейчас".

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"Хорошо, что он чувствует, что ему это по силам, но поживем - увидим. Футболист сам решает, когда завершать выступления. Для этого нет возраста. Я не знаю, что будет с продлением его контракта. Как тренер я хочу, чтобы он остался здесь, потому что он важный игрок для нас. Я хочу, чтобы он остался и продолжал выступать у нас", - сказал Зидан.

Напомним, что французский "Пари Сен-Жермен" не прочь переманить к себе Рамоса и уже следующим летом ему предложить зарплату 15 миллионов евро за сезон.

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Автор: Будрин Артем