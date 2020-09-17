Игроки парижского клуба были наказаны за драку в матче с "Марселем".

Троих футболистов "Пари Сен-Жермен", среди которых был и Неймар, дисквалифицировали за скандальный эпизод в матче третьего тура Лиги 1 с "Марселем".

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Об этом сообщил официальный сайт турнира.

Форвард парижан Неймар получил отстранение на два матча. Аналогичное наказание у полузащитника Леандро Паредеса. Пропуск еще одной игры обоим футболистам добавили условно.

Защитник ПСЖ Левен Кюрзава дисквалифицирован на шесть поединков. Таким образом, трое игроков ПСЖ суммарно получили 10 матчей дисквалификации без учета условных отстранений Неймара и Паредеса.

У "Марселя" три матча пропустит Жордан Амави, а один - Дарио Бенедетто.

ПСЖ - "Марсель": драка и расистский скандал

В концовке игры полузащитник парижан Леандро Паредес сбил одного из игроков "Марселя", после чего началась потасовка.

Неймар периодически агрессивно общался с защитником соперника Альваро Гонсалесом. Бразилец во время разборок ударил оппонента по затылку.

Арбитр принял решение удалить с поля пятерых футболистов. Неймар после игры обвинил Гонсалеса в расизме и признался, что считает свою реакцию правильной.

Матч завершился победой "Марселя" со счетом 1:0.

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Автор: Данил Слесь