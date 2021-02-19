Херсонский "Продэксим" не сумел пробиться в четвертьфинал турнира.

Украинский "Продэксим" покинул розыгрыш Лиги чемпионов по футзалу.

В матче 1/8 финала херсонский клуб в гостях проиграл самому титулованному клубу Испании и четырехкратному победителю Кубка УЕФА - команде "Интер Мовистар".

В концовке встречи при счете 2:2 "Продэксим" решил снять вратаря и сыграть с пятым полевым, однако неточная передача лучшего футзалиста Украины в 2020 году Петра Шотурмы привела к голу испанцев в пустые ворота. На последней минуте херсонцы, играя без вратаря, пропустили еще раз - от голкипера соперника.

"Интер Мовистар" - "Продэксим" - 4:2

Голы: Сальдисе, 16, Борха, 33, Сисилио, 39, Хесус Гарсия, 40 - Зварич, 31, Пола, 33, автогол

Видео матча опубликовано на YouTube-канале "Футбол 1,2,3".

"Продэксим" в Лиге чемпионов: главное

На предыдущих стадиях турнира "Продэксим" разгромил "Росарио" из Северной Ирландии со счетом 28:1, а также команду из Македонии со счетом 5:1.

В сезоне 2020-2021 весь розыгрыш Лиги чемпионов проходит в формате одиночных матчей на выбывание. "Финал восьми" пройдет в одном городе.

В прошлом сезоне "Продэксим" завершил выступление в ЛЧ в элит-раунде.

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Автор: Антон Дударь