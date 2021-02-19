Украинский "Продэксим" покинул розыгрыш Лиги чемпионов по футзалу.
В матче 1/8 финала херсонский клуб в гостях проиграл самому титулованному клубу Испании и четырехкратному победителю Кубка УЕФА - команде "Интер Мовистар".
В концовке встречи при счете 2:2 "Продэксим" решил снять вратаря и сыграть с пятым полевым, однако неточная передача лучшего футзалиста Украины в 2020 году Петра Шотурмы привела к голу испанцев в пустые ворота. На последней минуте херсонцы, играя без вратаря, пропустили еще раз - от голкипера соперника.
"Интер Мовистар" - "Продэксим" - 4:2
Голы: Сальдисе, 16, Борха, 33, Сисилио, 39, Хесус Гарсия, 40 - Зварич, 31, Пола, 33, автогол
Видео матча опубликовано на YouTube-канале "Футбол 1,2,3".
"Продэксим" в Лиге чемпионов: главное
- На предыдущих стадиях турнира "Продэксим" разгромил "Росарио" из Северной Ирландии со счетом 28:1, а также команду из Македонии со счетом 5:1.
- В сезоне 2020-2021 весь розыгрыш Лиги чемпионов проходит в формате одиночных матчей на выбывание. "Финал восьми" пройдет в одном городе.
- В прошлом сезоне "Продэксим" завершил выступление в ЛЧ в элит-раунде.
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