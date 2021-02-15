Церемония вручения наград прошла в онлайн-формате.

Традиционная ежегодная праздничная церемония "Футбольные звезды Украины" в этом году состоялась в пятый раз.

Трансляция состоялась на официальном YouTube-канале УАФ.

В этом году церемония прошла под игру пианиста-виртуоза Евгения Хмары. Это второе появление Евгения на футбольном мероприятии, ведь именно он исполнял государственный гимн перед матчем Украина - Испания на НСК "Олимпийский" в октябре прошлого года.

В рамках церемонии "Футбольные звезды Украины-2020" назвали лучшего тренера Украины среди главных тренеров мужских клубных команд по итогам года.

Победу в этой номинации одержал Виктор Скрипник, возглавляющий луганскую "Зарю". Также среди номинантов были Александр Рябоконь ("Десна" Чернигов) и Мирча Луческу ("Динамо" Киев).

В номинации "Лучший тренер мужских команд, работающий за рубежом" победу одержал Сергей Ребров ("Ференцварош", Венгрия). Компанию ему составили в списке номинантов Юрий Вернидуб ("Шахтер", Беларусь) и Роман Григорчук ("Шахтер", Беларусь).

В номинации "Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом" были представлены: Андрей Ярмоленко ("Вест Хем", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия). Победил воспитанник донецкого "Шахтера" Руслан Малиновский.

В номинацию "Лучший футболист-легионер, играющий в Украине" попали Тайсон ("Шахтер" Донецк), Манор Соломон ("Шахтер" Донецк), Шахаб Захеди ("Олимпик" Донецк). Одержал победу 33-летний бразилец Тайсон.

Лучшим молодым игроком стал защитник киевского "Динамо" Илья Забарный. Конкуренцию ему составили Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк) и Виталий Миколенко ("Динамо" Киев).

Остальные номинации к вашему вниманию:

Автор лучшего гола:

Дмитрий Хомченовский ("Заря")

Геннадий Пасич ("Верес")

Виктор Цыганков ("Динамо")

Победитель: Геннадий Пасич ("Верес")

Лучшая футболистка Украины

Яна Калинина ("Жилстрой-2")

Надежда Кунина ("Жилстрой-1")

Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1")

Победительница: Дарья Апанащенко

"Лучший футболист Украины"

Тайсон ("Шахтер")

Тарас Степаненко ("Шахтер")

Виктор Цыганков ("Динамо")

Победитель: Виктор Цыганков ("Динамо")

"Лучший игрок по футзалу среди женщин"

Ксения Гриценко ("Эль-Кувейт", Кувейт)

Ирина Дубицкая ("IMS-НУХТ")

Юлия Костюк ("Сборная Харьковской области - Тесла")

Победительница: Ксения Гриценко ("Эль-Кувейт", Кувейт)

"Лучший игрок по футзалу среди мужчин"

Александр Педяш ("ХИТ")

Петр Шотурма ("Продэксим")

Михаил Зварыч ("Продэксим")

Победитель: Петр Шотурма ("Продэксим")

Лучший игрок по пляжному футболу среди мужчин: Максим Войток ("ВИТ").

Лучший игрок по пляжному футболу среди женщин: Мария Тихонова ("Мрия-2006").

Символическая сборная Украины (11 игроков - мужчины): Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Додо, Степаненко, Шапаренко, Буяльский, Тайсон, Цыганков, Шахаб

Символическая сборная Украины (11 игроков - женщины): Самсон, Филенко, Воронина, Басанская, Подольска, Апанащенко, Левицкая, Христюк, Йог-Этауф, Кравчук, Бойченко

Украинская ассоциация футбола и Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов не определяют номинантов и победителей премии. Они выступают инициаторами и организаторами мероприятия.

Среди всех клубов ПФЛ и УПЛ проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.

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Автор: Будрин Артем