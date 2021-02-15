Традиционная ежегодная праздничная церемония "Футбольные звезды Украины" в этом году состоялась в пятый раз.
Трансляция состоялась на официальном YouTube-канале УАФ.
В этом году церемония прошла под игру пианиста-виртуоза Евгения Хмары. Это второе появление Евгения на футбольном мероприятии, ведь именно он исполнял государственный гимн перед матчем Украина - Испания на НСК "Олимпийский" в октябре прошлого года.
В рамках церемонии "Футбольные звезды Украины-2020" назвали лучшего тренера Украины среди главных тренеров мужских клубных команд по итогам года.
Победу в этой номинации одержал Виктор Скрипник, возглавляющий луганскую "Зарю". Также среди номинантов были Александр Рябоконь ("Десна" Чернигов) и Мирча Луческу ("Динамо" Киев).
В номинации "Лучший тренер мужских команд, работающий за рубежом" победу одержал Сергей Ребров ("Ференцварош", Венгрия). Компанию ему составили в списке номинантов Юрий Вернидуб ("Шахтер", Беларусь) и Роман Григорчук ("Шахтер", Беларусь).
В номинации "Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом" были представлены: Андрей Ярмоленко ("Вест Хем", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия). Победил воспитанник донецкого "Шахтера" Руслан Малиновский.
В номинацию "Лучший футболист-легионер, играющий в Украине" попали Тайсон ("Шахтер" Донецк), Манор Соломон ("Шахтер" Донецк), Шахаб Захеди ("Олимпик" Донецк). Одержал победу 33-летний бразилец Тайсон.
Лучшим молодым игроком стал защитник киевского "Динамо" Илья Забарный. Конкуренцию ему составили Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк) и Виталий Миколенко ("Динамо" Киев).
Остальные номинации к вашему вниманию:
Автор лучшего гола:
Дмитрий Хомченовский ("Заря")
Геннадий Пасич ("Верес")
Виктор Цыганков ("Динамо")
Победитель: Геннадий Пасич ("Верес")
Лучшая футболистка Украины
Яна Калинина ("Жилстрой-2")
Надежда Кунина ("Жилстрой-1")
Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1")
Победительница: Дарья Апанащенко
"Лучший футболист Украины"
Тайсон ("Шахтер")
Тарас Степаненко ("Шахтер")
Виктор Цыганков ("Динамо")
Победитель: Виктор Цыганков ("Динамо")
"Лучший игрок по футзалу среди женщин"
Ксения Гриценко ("Эль-Кувейт", Кувейт)
Ирина Дубицкая ("IMS-НУХТ")
Юлия Костюк ("Сборная Харьковской области - Тесла")
Победительница: Ксения Гриценко ("Эль-Кувейт", Кувейт)
"Лучший игрок по футзалу среди мужчин"
Александр Педяш ("ХИТ")
Петр Шотурма ("Продэксим")
Михаил Зварыч ("Продэксим")
Победитель: Петр Шотурма ("Продэксим")
Лучший игрок по пляжному футболу среди мужчин: Максим Войток ("ВИТ").
Лучший игрок по пляжному футболу среди женщин: Мария Тихонова ("Мрия-2006").
Символическая сборная Украины (11 игроков - мужчины): Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Додо, Степаненко, Шапаренко, Буяльский, Тайсон, Цыганков, Шахаб
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