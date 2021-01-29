Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свою символическую сборную прошлого десятилетия.
Об этом сообщается на сайте IFFHS.
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В состав команды вошли лучшие, по версии IFFHS, футболисты мира в период с 2011 по 2020 годы.
Символическая сборная десятилетия
Вратарь: Мануэль Нойер (Германия)
Защитники: Марсело (Бразилия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Серхио Рамос (Испания), Филипп Лам (Германия)
Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия), Андрес Иньеста (Испания), Тони Кроос (Германия)
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша), Криштиану Роналду (Португалия)
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