Андрес Иньеста / фото REUTERS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свою символическую сборную прошлого десятилетия.

Об этом сообщается на сайте IFFHS.

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В состав команды вошли лучшие, по версии IFFHS, футболисты мира в период с 2011 по 2020 годы.

Символическая сборная десятилетия

Вратарь: Мануэль Нойер (Германия)

Защитники: Марсело (Бразилия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Серхио Рамос (Испания), Филипп Лам (Германия)

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия), Андрес Иньеста (Испания), Тони Кроос (Германия)

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша), Криштиану Роналду (Португалия)

IFFHS

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Автор: Антон Дударь