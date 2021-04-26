Главный тренер "Ман Сити" вошел в тройку самых титулованных тренеров в истории футбола.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола благодаря победе "горожан" над "Тоттенхэмом" в финале Кубка английской лиги завоевал свой 30-й трофей в карьере.

Как сообщает Twitter MisterChip (Alexis), по числу трофеев Гвардиола обошел легенду киевского "Динамо" Валерия Лобановского, на счету которого 29 побед в турнирах.

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30 трофеев Гвардиола выиграл за 13 лет тренерской карьеры. Лобановский тренировал на протяжении 42 лет.

Испанский специалист вошел в тройку самых титулованных тренеров в истории.

Впереди Гвардиолы - нынешний главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, у которого 34 титула за 40 лет карьеры, а также бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (49 трофеев за 39 лет).

Хосеп Гвардиола: карьера и достижения

Гвардиола начал карьеру тренера в 2008 году, возглавив "Барселону", которую тренировал до 2012 года. С 2013 по 2016 годы он работал с "Баварией", а затем возглавил "Манчестер Сити".

С "Барселоной" испанец взял 14 трофеев (247 матчей), с "Баварией" - 7 трофеев (161 матч), с "Сити" - 9 трофеев (285 матчей).

Его наивысшими достижениями являются две победы в Лиге чемпионов (обе - с "Барселоной"), три титула чемпиона Испании, три победы в Бундеслиге и две - в АПЛ.

В сезоне 2008-2009 с "Барселоной" Гвардиола сделал "требл" - команда выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.

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Автор: Антон Дударь