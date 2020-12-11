Донецкий "Олимпик" принимал "Львов".

Донецкий "Олимпик" в рамках по 13-го тура УПЛ принимал ПФК "Львов". Игра прошла в Киеве на стадионе имени Лобановского и завершилась вничью 1:1.

"Львов" вышел вперед на 56-й минуте — Юрий Кравчук поразил цель ударом головой после углового.

Хозяева поля сравняли счет на 77-й минуте благодаря голу Даниэля Романовского.

"Олимпик" набрал 17 очков и поднялся на 5-е место турнирной таблицы. По крайней мере до результатов других поединков тура. "Львов" занимает 12-ю строчку (9 очков).

"Олимпик" - ФК "Львов" - 1:1

Голы: Романовский, 76 - Кравчук, 55

"Олимпик": Бетим, Драме, Романовский (Аблитаров, 90), Альваренга (Тейшейра, 58), Кравчук, Бенито, Каргбо, Пасич, Лебеденко, Снурницын, Политыло

ФК "Львов": Костик, Ныч, Казлаускас, Романчук (Кошман, 87), Махмутович, Якимец, Чирьяк (Айнсалу, 75), Ременяк (Клименчук, 72), Антви, Кравчук, Сабино

Предупреждения: Альваренга - Сабино, Клименчук

Украинская Премьер-лига: 13-й тур

13-й тур УПЛ проходит с 11 по 13 декабря: где смотреть матчи по ТВ.

После 12 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 29 очков и на 3 очка опережает "Шахтер". Тройку лидеров замыкает "Десна" (20 очков).

В зоне вылета идет "Рух", у которого в активе всего 6 очков.

Украинская Премьер-лига: результаты 12-го тура.

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Автор: Олег Давыгора