Все решил единственный гол с пенальти.

В рамках 22-го тура Серии А "Ювентус" на выезде проиграл "Наполи" со счетом 1:0.

Победный гол забил Лоренцо Инсинье с пенальти на 31-й минуте.

"Наполи" прервал свою безвыигрышную серию из трех матчей во всех турнирах.

Заметим, что это второе поражение на выезде в этом сезоне для "Ювентуса". А для защитника туринцев Джорджио Кьеллини этот матч стал 400-м в Серии А.

Чемпионат Италии, 22-й тур

"Наполи" – "Ювентус" 1:0

Гол: Инсинье, 31 (пен)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Максимович, Ррахмани, Политано (Руис, 65), Зелиньски (Эльмас, 64), Лосано, Бакайоко, Инсинье (Лоботка, 88), Осимхен (Петанья, 75).

"Ювентус": Щенсни, Кьеллини, де Лигт, Данило, Бентанкур (Кулусевски, 72), Куадрадо (Сандро, 46), Кьеза, Рабьо, Бернардески (Маккенни, 63), Мората, Роналду.

Серия А: положение команд

После 21 тура "Милан" сохраняет лидерство в Серии А. У команды Стефано Пиоли - 49 очков, на 2 больше, чем у "Интера", который занимает вторую строчку.

"Наполи" и "Ювентус" имеют 40 и 42 очка соответственно. Но обе команды имеют матч в запасе между собой.

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Автор: Будрин Артем