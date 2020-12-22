Отмененный со скандалом матч "Ювентус" - "Наполи" все-таки будет сыгран.

Один из сильнейших итальянских клубов "Наполи" опротестовал решение о техническом поражении в матче 3-го тура Серии А с "Ювентусом" и снятии одного очка.

Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета Италии, апелляционный комитет которого отменил решение Спортивного арбитражного суда Италии, постановил провести матч, а также вернуть "Наполи" 1 очко.

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"Наполи" не прибыл на матч 4 октября в Турин, так как неаполитанская служба здравоохранения не выпустила команду из города, не разрешив ей вылететь на игру из-за того, что ранее коронавирус был подтвержден у двух ее футболистов.

"Наполи" пытался добиться переноса встречи, но в Серии А не увидели весомой причины для переноса встречи, засчитав неаполитанцам техническое поражение. Федерация футбола Италии поддержала решение Серии А.

Без учета этой встречи у "Наполи" и "Ювентуса" в активе по 24 очка после 12 матчей в таблице Серии А. Они занимают третье и четвертое места соответственно.

Технические поражения в футболе из-за коронавируса: другие случаи

Сборная Украины 25 ноября получила техническое поражение от УЕФА за матч Лиги наций против Швейцарии после того, как врач кантона Люцерн закрыл украинскую команду в полном составе на карантин, а УАФ не смогла за сутки привезти новую команду. УАФ уже подала апелляцию, известны требования.

В ноябре сборной Норвегии власти запретили вылет на матч Лиги наций с Румынией из-за одного положительного случая COVID-19 в команде. В итоге УЕФА присудил норвежцам техническое поражение из-за неявки на матч.

В августе в квалификации Лиги чемпионов фарерский "Клаксвик" должен был принимать словацкий "Слован", но из-за случаев коронавируса команду гостей поместили на карантин в Фарерах. Сперва матч перенесли с 19 на 21 августа, чтобы "Слован" собрал резервный состав, но в словацком клубе подтвердились новые случаи коронавируса, и поединок не состоялся. "Слован" получил техническое поражение и безуспешно попытался оспорить его в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

Также в августе УЕФА присудил поражение команде "Дрита" из Косово, которая должна была принимать "Линфилд" (Северная Ирландия) в квалификации ЛЧ, но отправилась на самоизоляцию в полном составе.

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Автор: Антон Дударь