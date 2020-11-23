Златан Ибрагимович забил десять голов в шести матчах Серии А в этом сезоне.

В центральном матче 8-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде обыграл "Наполи".

Дублем у победителей отличился 39-летний Златан Ибрагимович. Еще один мяч на счету Йенса Хеуге. В составе "Наполи" забил Дрис Мертенс.

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Ибрагимович забил девятый и десятый голы в шести матчах в Серии А, в которых принимал участие в этом сезоне. Он отличался в каждом из поединков.

С учетом прошлого сезона Златан забивает в восьми подряд матчах чемпионата Италии.

Шведский форвард вновь обошел нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров Серии А. У португальца - 8 забитых мячей.

"Милан" набрал 20 очков и поднялся на первое место в Серии А. У "Наполи" в активе 14 очков, команда занимает шестую позицию.

"Наполи" - "Милан" - 1:3

Голы: Мертенс, 63 - Ибрагимович, 20, 54, Хауге, 90+5

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи, Руис (Эльмас, 90), Бакайоко, Лосано (Зьелински, 56), Политано (Петанья, 69), Инсинье, Мертенс

"Милан": Дж. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кессье, Беннасер, Салемакерс (Кастильехо, 73), Чалханоглу (Крунич, 87), Ребич (Хауге, 73), Ибрагимович (Коломбо, 78)

Удаление: Бакайоко, 65 (повторное предупреждение)

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Автор: Антон Дударь