Мирча Луческу заявил, что пришел в "Динамо" ради эмоций от побед.

Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу ответил на вопрос о том, когда планирует завершить карьеру.

Об этом он сообщил в интервью gsp.ro.

"Когда я завершу карьеру? Если страсть и энтузиазм останутся на прежнем уровне, то никогда".

"Я мог бы держаться подальше от давления, но не могу жить спокойно. Таков я. Я мог бы тренировать в Румынии, но я нуждаюсь в соперничестве на самом высоком уровне. Некоторые уже считают меня легендой, но я не согласен. Не хочу быть легендой, я хочу жить", - подчеркнул румынский тренер.

Он рассказал, что вернулся к тренерской работе ради эмоций и побед:

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"Когда игроки подбрасывали меня, я молился, чтобы вернуться целым и невредимым на землю (смеется). Это уникальные моменты, незабываемые. И когда я выиграл трофей... Какое великолепное чувство! Я вернулся ради этого. После карьеры вспоминаются только такие моменты, а трудности меркнут".

"Переход в "Динамо" был противостоянием с самим собой - с моими мыслями, идеями, методами. Всегда беспокоюсь, всегда думаю, что я могу сделать еще, в чем прибавить, чтобы стать еще лучше", - добавил Луческу.

Он также заявил:

"Никто не думал, что в моем возрасте у меня будет такой же энтузиазм. Я показал, что добиться успеха можно в любом возрасте".

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а также вышло в финал Кубка Украины.

В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".

Футболист "Динамо" рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода Луческу.

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Автор: Антон Дударь