Мирча Луческу / фото УНИАН, Александр Приходько

Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу ответил на вопрос о том, когда планирует завершить карьеру.

Об этом он сообщил в интервью gsp.ro.

"Когда я завершу карьеру? Если страсть и энтузиазм останутся на прежнем уровне, то никогда".

"Я мог бы держаться подальше от давления, но не могу жить спокойно. Таков я. Я мог бы тренировать в Румынии, но я нуждаюсь в соперничестве на самом высоком уровне. Некоторые уже считают меня легендой, но я не согласен. Не хочу быть легендой, я хочу жить", - подчеркнул румынский тренер.

Он рассказал, что вернулся к тренерской работе ради эмоций и побед:

Читайте также"Чемпионами стали те же футболисты": Луческу рассказал, что изменил в Динамо

"Когда игроки подбрасывали меня, я молился, чтобы вернуться целым и невредимым на землю (смеется). Это уникальные моменты, незабываемые. И когда я выиграл трофей... Какое великолепное чувство! Я вернулся ради этого. После карьеры вспоминаются только такие моменты, а трудности меркнут".

"Переход в "Динамо" был противостоянием с самим собой - с моими мыслями, идеями, методами. Всегда беспокоюсь, всегда думаю, что я могу сделать еще, в чем прибавить, чтобы стать еще лучше", - добавил Луческу.

Он также заявил: 

"Никто не думал, что в моем возрасте у меня будет такой же энтузиазм. Я показал, что добиться успеха можно в любом возрасте".

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь