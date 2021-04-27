Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу ответил на вопрос о том, когда планирует завершить карьеру.
Об этом он сообщил в интервью gsp.ro.
"Когда я завершу карьеру? Если страсть и энтузиазм останутся на прежнем уровне, то никогда".
"Я мог бы держаться подальше от давления, но не могу жить спокойно. Таков я. Я мог бы тренировать в Румынии, но я нуждаюсь в соперничестве на самом высоком уровне. Некоторые уже считают меня легендой, но я не согласен. Не хочу быть легендой, я хочу жить", - подчеркнул румынский тренер.
Он рассказал, что вернулся к тренерской работе ради эмоций и побед:
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"Когда игроки подбрасывали меня, я молился, чтобы вернуться целым и невредимым на землю (смеется). Это уникальные моменты, незабываемые. И когда я выиграл трофей... Какое великолепное чувство! Я вернулся ради этого. После карьеры вспоминаются только такие моменты, а трудности меркнут".
"Переход в "Динамо" был противостоянием с самим собой - с моими мыслями, идеями, методами. Всегда беспокоюсь, всегда думаю, что я могу сделать еще, в чем прибавить, чтобы стать еще лучше", - добавил Луческу.
Он также заявил:
"Никто не думал, что в моем возрасте у меня будет такой же энтузиазм. Я показал, что добиться успеха можно в любом возрасте".
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а также вышло в финал Кубка Украины.
- В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".
- Футболист "Динамо" рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода Луческу.
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