Минай - Динамо: обзор и полное видео матча Кубка Украины

"Динамо" и "Минай" определили первого финалиста Кубка Украины 2019-2020.

17 июня прошел первый полуфинальный матч Кубка Украины, в котором встречались "Минай" и "Динамо". Команды играли на стадионе "Минай".

Киевляне одержали победу благодаря дублю Миккеля Дуэлунда в первом тайме. Еще один гол "Динамо" был отменен из-за VAR.

Кубок Украины, 1/2 финала

Минай - Динамо - 0:2

Видеообзор матча

Полное видео матча

На предыдущих стадиях Кубка Украины "Минай" прошел "Калуш" (2:1), "Волынь" (1:0), "Львов" (2:0) и "Ингулец" (1:1 и 6:5 по пенальти).

"Динамо" стартовало в турнире с 1/8 финала и ранее выбило из борьбы "Шахтер" (2:1) и "Александрию" (1:0).

Напомним, в другом полуфинале 24 июня встретятся "Мариуполь" и "Ворскла".

УНИАН также сообщал о том, где пройдет финал Кубка Украины 2019-2020.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram