Минай - Динамо: обзор и полное видео матча Кубка Украины
15:50, 17 июня 2020Футбол
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"Динамо" и "Минай" определили первого финалиста Кубка Украины 2019-2020.
Динамо обіграло Минай / фото ФК Динамо Київ
17 июня прошел первый полуфинальный матч Кубка Украины, в котором встречались "Минай" и "Динамо". Команды играли на стадионе "Минай".
Киевляне одержали победу благодаря дублю Миккеля Дуэлунда в первом тайме. Еще один гол "Динамо" был отменен из-за VAR.
Кубок Украины, 1/2 финала
Минай - Динамо - 0:2
Видеообзор матча
Минай - Динамо - 0:2. Обзор матча
Полное видео матча
На предыдущих стадиях Кубка Украины "Минай" прошел "Калуш" (2:1), "Волынь" (1:0), "Львов" (2:0) и "Ингулец" (1:1 и 6:5 по пенальти).
"Динамо" стартовало в турнире с 1/8 финала и ранее выбило из борьбы "Шахтер" (2:1) и "Александрию" (1:0).
Напомним, в другом полуфинале 24 июня встретятся "Мариуполь" и "Ворскла".
УНИАН также сообщал о том, где пройдет финал Кубка Украины 2019-2020.
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