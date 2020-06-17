Динамо без проблем вышло в финал Кубка Украины (видео)

Киевляне добыли путевку в финал благодаря дублю датского легионера.

Киевское "Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины 2019-2020. В полуфинальном матче киевляне в гостях со счетом 2:0 обыграли представителя Первой лиги "Минай".

В первом тайме "Динамо" удалось дважды огорчить соперника - дублем отметился датский легионер Миккель Дуэлунд. Счет мог быть и крупнее, однако Фран Соль не реализовал пенальти.

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После перерыва арбитр Катерина Монзуль отменила гол Беньямина Вербича после просмотра VAR, зафиксировав офсайд.

В концовке встречи "Минай" мог отыграть один мяч, но "Динамо" спасла штанга.

"Минай" - "Динамо" - 0:2

Голы: Дуэлунд, 9, 39

"Минай": Попович, Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняшко, Вагин (Ткачук, 40), Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев, Стасюк

"Динамо": Бойко, Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88), Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 72), Де Пена (Цыганков, 61), Соль (Каргбо, 61), Вербич

Предупреждения: Вагин, Нуриев, Пиняшко, Ткачук - Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко

Нереализованный пенальти: Соль, 27 (штанга)

Соперником "Динамо" по финалу станет победитель матча "Мариуполь" - "Ворскла", который состоится 24 июня.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" сделает пожертвование клубам Первой лиги для проведения тестов на коронавирус.

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