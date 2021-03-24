Василий Кобин / фото facebook.minajfootballclub
"Минай" прекратил сотрудничество с Василием Кобиным, который был главным тренером команды.
Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Кобин подал в отставку после встречи с президентом клуба Валерием Пересоляком. Контракт с тренером расторгнут по обоюдному согласию сторон.
"Клуб благодарит Василия Васильевича за проделанную работу, добытые трофеи и желает успеха в дальнейшей тренерской работе", - указано в официальном заявлении клуба.
Имя нового тренера команды сообщат позже.
Читайте такжеНевероятный промах: футболист украинского клуба не забил в пустые ворота с пары метров (видео)
ФК "Минай" и Василий Кобин: главные достижения
- В начале 2019 года Кобин возглавил "Минай".
- На посту главного тренера команды Кобин провел 55 матчей, выиграл с клубом Первую лигу и дошел до 1/2 финала Кубка Украины.
- В текущем сезоне УПЛ "Минай" борется за выживание. В 18 турах они смогли набрать лишь 14 очков и сейчас занимают предпоследнюю строчку в таблице.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram