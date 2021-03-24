"Минай" продолжит бороться за выживание в элите без Василия Кобина.

"Минай" прекратил сотрудничество с Василием Кобиным, который был главным тренером команды.

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Кобин подал в отставку после встречи с президентом клуба Валерием Пересоляком. Контракт с тренером расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"Клуб благодарит Василия Васильевича за проделанную работу, добытые трофеи и желает успеха в дальнейшей тренерской работе", - указано в официальном заявлении клуба.

Имя нового тренера команды сообщат позже.

ФК "Минай" и Василий Кобин: главные достижения

В начале 2019 года Кобин возглавил "Минай".

На посту главного тренера команды Кобин провел 55 матчей, выиграл с клубом Первую лигу и дошел до 1/2 финала Кубка Украины.

В текущем сезоне УПЛ "Минай" борется за выживание. В 18 турах они смогли набрать лишь 14 очков и сейчас занимают предпоследнюю строчку в таблице.

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Автор: Будрин Артем