После командировки в Азию Манджукич возвращается в Европу / фото REUTERS

Итальянский "Милан" усиливает линию атаки опытным хорватом Марио Манджукичем. 

Об этом сообщает авторитетный италийский журналист Фабрицио Романо.

"Марио Манджукич и "Милан" подпишут контракт до конца сезона. Соглашение подтверждено", - заявил журналист. 

twitter.com/FabrizioRomano

Марио перейдет в команду в статусе свободного агента. В 2015-2019 годах Манджукич защищал цвета "Ювентуса". До этого 34-летний хорват выступал за "Баварию", "Вольфсбург" и "Атлетико". Последним клубом Манджукича был катарский "Аль-Духаиль".

Напомним, что в "Милане" уже играет соотечественник Манджукича с которым они вместе играли на чемпионате мира в России - Анте Ребич.

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Автор: Budrin Artem