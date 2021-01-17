Марио Манджукич возвращается в Серию А.

Итальянский "Милан" усиливает линию атаки опытным хорватом Марио Манджукичем.

Об этом сообщает авторитетный италийский журналист Фабрицио Романо.

"Марио Манджукич и "Милан" подпишут контракт до конца сезона. Соглашение подтверждено", - заявил журналист.

Mario Mandzukic is [was...] a free agent - he has turned down bids from Turkish clubs weeks ago. He’ll be in Milano in the next few hours in order to sign his contract as new AC Milan player until the end of the season - medicals pending. Confirmed. 🤝 #ACMilan#transfershttps://t.co/R4VmYVm4BC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2021

Марио перейдет в команду в статусе свободного агента. В 2015-2019 годах Манджукич защищал цвета "Ювентуса". До этого 34-летний хорват выступал за "Баварию", "Вольфсбург" и "Атлетико". Последним клубом Манджукича был катарский "Аль-Духаиль".

Напомним, что в "Милане" уже играет соотечественник Манджукича с которым они вместе играли на чемпионате мира в России - Анте Ребич.

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Автор: Budrin Artem