Михаил Суркис ушел из жизни на 102-м году.

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" провели в последний путь Михаила Суркиса.

Проститься с Михаилом Суркисом пришло много известных людей: президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром, известный блогер Дмитрий Гордон вместе со своей супругой Олесей Бацман и президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо" Киев.

Напомним, 4-го февраля отец Игоря и Григория Суркисов ушел из жизни на 102-м году.

Михаил (при рождении Рахмиль, - Прим.) Суркис был военным врачом и принимал участие во Второй мировой войне, а после демобилизации работал врачом-невропатологом в поликлинике. Он болел за киевское "Динамо" с 1957 года.

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Автор: УНИАН