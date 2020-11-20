Часть болельщиков считает, что между Антуаном Гризманном и Лионелем Месси существует конфликт.

Группа поклонников капитана "Барселоны" Лионеля Месси пыталась заблокировать автомобиль форварда команды Антуана Гризманна, когда он выезжал домой после тренировки.

Фанаты выкрикивали требование проявить больше уважения к Месси. Гризманн проигнорировал людей и смог проехать.

Еще год назад Гризманн признался, что ему сложно общаться с Месси, после чего испанские СМИ продолжают обсуждать возможный конфликт между двумя форвардами.

Кроме того, недавно бывший агент Гризманна Эрик Олатс обвинил Месси в плохой адаптации француза в каталонском клубе и заявил, что аргентинец управляет всеми процессами в "Барсе".

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Автор: Данил Слесь