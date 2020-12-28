За "Сити" выступает украинец Александр Зинченко.

Матч 16-го тура АПЛ "Эвертон" - "Манчестер Сити", который был запланирован на 28 декабря, перенесен.

Об этом сообщил официальный сайт "Сити".

Матч не состоится 28 декабря из-за вспышки коронавируса в составе "Сити".

В клубе был выявлен ряд случаев заражения COVID-19 в дополнение к четырем, которые были зафиксированы к Рождеству 25 декабря.

Точное число заболевших и их имена на данном этапе не называются. Ранее клуб сообщал о том, что COVID-19 выявлен у Кайла Уокера, Габриэла Жезуса и двух сотрудников клуба.

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Основываясь на рекомендациях врачей и с целью предотвращения распространения вируса, АПЛ после консультации с обоими клубами приняла решение отложить проведение матча.

Все игроки, которые сдали положительные тесты, отправятся на изоляцию, а тренировочная база "Ман Сити" будет закрыта на неопределенный срок. Решение о возобновлении тренировок будет принято только после дополнительных тестирований.

Напомним, за "Манчестер Сити" выступает украинец Александр Зинченко.

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Автор: Антон Дударь