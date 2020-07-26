Первым новичком Динамо при Луческу может стать бразильский защитник - СМИ

Маркао Тейшейра выступает за "Галатасарай".

Защитник турецкого "Галатасарая" Маркао Тейшейра может стать первым новичком киевского "Динамо" при Мирче Луческу.

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Об этом сообщает Twitter-паблик Transfer Haberleri.

По информации источника, 24-летний бразильский футболист близок к подписанию контракта с киевлянами.

Маракао выступает за "Галатасарай" с января 2019 года после перехода из португальского "Шавеша" за четыре миллиона евро.

За полтора года в составе турецкого гранда центральный защитник провел 58 поединков без забитых голов во всех турнирах. В его активе победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Турции.

Стоит отметить, что новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в прошлом успешно тренировал "Галатасарай" и привел клуб к победе в чемпионате сезона-2001/02 и Суперкубке УЕФА-2000.

УНИАН ранее сообщал о том, что Луческу после назначения в "Динамо" установил мировой рекорд.

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