Отстранение Манчестер Сити от участия в Лиге чемпионов отменено

Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию английского топ-клуба.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отменить исключение "Манчестер Сити" из еврокубков на два года.

Читайте такжеЛига чемпионов: букмекеры назвали главных фаворитов турнира после жеребьевки плей-офф

Вердикт опубликован на официальном сайте организации.

При этом апелляция удовлетворена частично, так как в ближайшие 30 дней клуб все равно должен уплатить штраф в размере 10 миллионов евро. Финансовое наказание было уменьшено в три раза.

УЕФА решил дисквалифицировать клуб украинца Александра Зинченко в феврале из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Тогда Судебная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами, установила, что "Ман Сити" допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах, предоставленных в УЕФА в 2012-2016 годах.

Таким образом, подопечные Пепа Гвардиолы выступят в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Команда уже гарантировала себе участие в турнире, занимая второе место в Английской Премьер-лиге.

До решения CAS ожидалось, что в ЛЧ помимо трех клубов из топ-4 попадет пятая команда по итогам сезона в АПЛ, но теперь это место не даст возможности выступить в главном клубном турнире Европы. Топ-5 чемпионата в настоящее время замыкает "Манчестер Юнайтед".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Сити" может включить украинца Зинченко в сделку по трансферу топ-защитника.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram