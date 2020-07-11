Манчестер Сити может включить Зинченко в сделку по трансферу топ-защитника - СМИ

Украинский футболист может переехать в Италию.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко может стать частью сделки по переходу одного из лучших защитников мира Калиду Кулибали из "Наполи" в "Манчестер Сити".

Об этом сообщает Daily Star.

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Источник отмечает, что "Манчестер Сити" готов предложить "Наполи" 65 миллионов фунтов, а также двух игроков: Зинченко и защитника Николаса Отаменди.

Сообщается, что "Наполи" интересовался возможностью подписания этих двух игроков "Сити".

В этом сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Ранее УНИАН сообщал о том, что Зинченко помог "Ман Сити" одержать разгромную победу в АПЛ.

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