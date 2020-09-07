Эмерик Ляпорт / фото REUTERS
Игроки "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт и Рияд Марез сдали положительные тесты на коронавирус.
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Об этом проинформировал официальный сайт "Ман Сити".
Оба игрока в данный момент находятся на самоизоляции. Ни у Ляпорта, ни у Мареза нет симптомов болезни.
Отметим, что в новом сезоне "Манчестер Сити" стартует 21 сентября. Команда украинца Александра Зинченко в рамках АПЛ сыграет с "Вулверхэмптоном".
В прошлом сезоне "Ман Сити" финишировал в чемпионате Англии на второй позиции.
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