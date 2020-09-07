Оба игрока находятся на самоизоляции, у них нет никаких симптомов.

Игроки "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт и Рияд Марез сдали положительные тесты на коронавирус.

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Об этом проинформировал официальный сайт "Ман Сити".

Оба игрока в данный момент находятся на самоизоляции. Ни у Ляпорта, ни у Мареза нет симптомов болезни.

Отметим, что в новом сезоне "Манчестер Сити" стартует 21 сентября. Команда украинца Александра Зинченко в рамках АПЛ сыграет с "Вулверхэмптоном".

В прошлом сезоне "Ман Сити" финишировал в чемпионате Англии на второй позиции.

Коронавирус в футболе: последние новости

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Автор: Антон Дударь